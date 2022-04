Nieuw sportcomplex Vossenvelden ingehuldigd

Ravels/Turnhout Burgemees­ter interviewt journalist Patrick Van Gompel: "Vroeger reden we samen naar kot in Gent”

Burgemeester Walter Luyten van Ravels interviewt op vrijdag 8 april zijn dorpsgenoot en journalist Patrick Van Gompel. Het interview gaat over het boek van Patrick Van Gompel dat recent verschenen is. “We kennen elkaar al lang. Vroeger reden we samen naar kot in Gent”, zegt burgemeester Walter Luyten.

31 maart