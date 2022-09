Nederlandse vrouw in levensgevaar na aanrijding met vuilniswagen in Stabroek

Softball Week na dames zijn ook heren van Stabroek Chicaboo's Europees Kampioen: “We hebben ons visite­kaart­je afgegeven’

Een week nadat de dames van Stabroek Chicaboo’s Europees kampioen werden in Italië, won ook het mannenteam van Chicaboo’s de Men’s Softball Europe Cup in Praag. Na de voorrondes streden de topachtteams voor de Men’s Softball European Super Cup, een competitie waarin de Brasschaat Braves aansluiting vonden op het hoogste Europese niveau en zevende eindigden, terwijl de overige negen teams voor de Men’s Softball Europe Cup streden. In de B-poule waren de Chicaboo’s duidelijk het sterkst, al werden ze tot kampioen gekroond zonder de finale te spelen.

29 augustus