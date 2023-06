Na succesvolle reeks voorstellingen schenkt toneelkring 5.500 euro aan zeven goede doelen

Grootste rampoefe­ning in vijf jaar loopt op wieltjes in het ZNA Cadix: “Tijdens een ramp zullen lopende operaties nog afgemaakt worden”

Een grote brand op de spoed of een langdurige stroompanne in het operatiekwartier? Het kan gebeuren in een ziekenhuis, ook in het ZNA Cadix. Maar niet onvoorbereid. Dat hielpen medewerkers, figuranten en de Antwerpse hulpdiensten vandaag bewijzen tijdens de grootste rampoefening in de laatste vijf jaar. En dat ging vlot, zij dat het ziekenhuis nog niet operationeel is: “Tegen dan moeten we zorgen dat we niets aan het lot overlaten.”