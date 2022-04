Muzikaal eerbetoon aan jazzicoon Toots Thielemans

ANTWERPEN Vlaams comedyta­lent Sergej Lopouchan­ski deelt podium met Britse poëet en Nederland­se cabaretier op ‘Nuff Said

Het comedy- en muziekfestival ‘Nuff Said werd straks zo’n veertien jaar geleden uit de grond gestampt in Antwerpen en heeft intussen ook edities in Genk, Brussel, Vilvoorde, Rotterdam en Amsterdam. Vrijdag is het opnieuw aan Antwerpen in De Studio met onder andere de Britse Sukina Noor en Nederlandse Javier Guzman op het programma.

6 april