Milieuraad verwelkomt geïnteresseerden op open vergadering

Afvalverwerker Indaver komt een toelichting geven over haar verwerking van de PFOS-afvalstroom op haar site in Antwerpen vlakbij Stabroek. Vervolgens verschaft de gemeentelijke duurzaamheidsambtenaar uitleg over het nieuwe klimaatplan van de gemeente, dat de komende jaren de leidraad vormt om op lokaal vlak de klimaatdoelstellingen te behalen. Die ambitie onderschreef Stabroek door het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen. Alle opmerkingen, aanvullingen en ideeën voor mogelijke acties zijn nog steeds welkom. De milieuraad werkt op basis van die feedback aan een definitieve versie. Over het finaal plan beslist de gemeenteraad.