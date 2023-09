Mace (4) is dol op fietsen, maar heeft daarvoor jouw hulp nodig: “Door hersentumoren vlak na geboorte blijft bewegen moeilijk”

Update Ontplof­fing in Antwerpse haven: één persoon raakt gewond

Aan de Blauwe Weg in de haven van Antwerpen is rond 15 uur een ontploffing gemeld. Het zou gaan om een tank of een ketel die in openlucht stond. Eén iemand raakte daarbij gewond. De brandweer moest na de ontploffing een paar kleine brandjes blussen.