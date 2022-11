Leerlingen van De Stappe kunnen zich voortaan uitleven op avontuurlijke speelheuvel

Vol uitdaging spelen kunnen de schoolkinderen van De Stappe al langer. Zo vind je op het terrein een hindernissenparcours. Voor nog meer plezier zorgen de wilgenhutjes. En daar is nu de speelheuvel met een houten platform, balken om op te balanceren, tunnels en een glijbaan bijgekomen. “Oorspronkelijk hadden we hier een groot, vlak voetbalveld. Het overweldigend succes van de wilgenhutjes heeft ons geleerd dat natuurlijke materialen onze kinderen enorm tot spel aanzetten. Daarom hebben we nu voor een avontuurlijke, uitdagende speelheuvel gezorgd”, vertelt directrice Els Coekaerts.