Kunstacademie breidt uit met muziek en woord in Stabroek

Voorheen beperkte de keuze in Stabroek zich tot het beeldend atelier van Academie Noord. In ‘t Heuveltje op de Waterstraat kunnen kinderen van zes tot twaalf jaar daar terecht voor beeldende kunsten op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag. Nadien hebben ze de mogelijkheid door te stromen naar de derde graad beeldatelier in de hoofdschool in Antverpia in de Brasschaatse wijk Mariaburg.

Blinde vlek

De kinderen uit Stabroek met interesse voor woord en/of muziek moesten voordien naar de campussen van de Academie voor Muziek en Woord Brasschaat in Brasschaat of Kapellen. Weldra is dat ook mogelijk in Hoevenen. “Eigenlijk was Stabroek voor podiumkunsten nog een blinde vlek. Daar komt nu verandering in”, aldus Katrien Van Loon, directrice van de Academie voor Muziek en Woord Brasschaat. De locatie vormt het auditorium van GBS De Rekke, dat door haar hoog plafond een goede akoestiek heeft en ook over een podium met theatergordijnen beschikt. Terwijl daar op woensdagnamiddag van 13 tot en met 15 uur muziekles wordt aangeboden, is dat op vrijdagavond van 16 tot en met 17 uur woordatelier.