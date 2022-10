Kleuterspeelplaats van Sint-Calasanz omgetoverd tot groene oase: “Dit was onze droom”

Stabroek Antwerps vaccinatie­cen­trum zet dag herfstboos­ters in Hoevenen

De herfstvaccinatiecampagne loopt op volle toeren. De inwoners van Stabroek kunnen voor een nieuwe prik tegen het coronavirus terecht bij het vaccinatiedorp Antwerp Expo. Al kan het op maandag 10 oktober ook dichterbij, want dan wordt er ingeënt in sporthal Attenhoven in Hoevenen van 16 tot en met 19 uur. Een afspraak maken mits vaccinatiecode is mogelijk online of via de corona-infolijn 03 435 95 55.

27 september