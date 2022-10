Kleuterspeelplaats van Calasanz omgetoverd tot groene oase: “Dit was onze droom”

HoevenenDe provincie Antwerpen wil de komende drie schooljaren zoveel mogelijk speelplaatsen vergroenen en ontharden met het project ‘maak van je school een groene oase’. In Hoevenen schreef de school Sint-Calasanz zich in. De speelplaats van de kleuters onderging een hele metamorfose. “Met dit projecten willen we vergroeningsprojecten haalbaar maken en vooral sneller uitvoerbaar”, zegt provincieafgevaardigde Jan De Haes (N-VA).

Wanneer scholen werken plannen, is dat meestal een werk van lange adem. Maar met het oog op het klimaat en duurzaamheid, wil de provincie Antwerpen met het project van vergroenen en ontharden van speelplaatsen de scholen een handje toesteken. “De vergroeningstrajecten worden op deze manier haalbaar en vooral laagdrempelig”, zegt Jan De Haes. “Elke school stelt een eigen pakket samen naargelang de wensen, de beschikbare middelen en tijd. De scholen kunnen kiezen uit een kleine, middelgrote of grote oase. Wij als provincie zorgden voor de coördinatie en de middelen want een school kan 70 tot zelfs 100 procent van de investeringskost terugbetaald krijgen. We krijgen bij de uitvoering van de projecten de steun van de Antwerpse Regionale Landschappen.”

Speelheuvels

Basisschool Calasanz uit Hoevenen is een van de scholen die al intekende op het project. Daar kregen de kleuters al een zone met twee speelheuvels om te ravotten, klimmen, klauteren, kruipen en fietsen in het groen. Voor de allerkleinsten kwam er een zintuigenzone en een podium bij de grootste boom. Er komt ook nog een muziekmuur en een modderkeuken. In totaal is er 500 vierkante meter verharding verdwenen. Er kwamen ook twee regenwaterputten. “Het was al jaren de droom van ons team om de speelplaats aan te pakken”, zegt directrice Elke Peeters. “Als gevolg van het enthousiasme van de werkgroep speelplaats werd een aanvraag bij MOS ingediend. Dankzij de begeleiding van Frank van Regionaal Landschap de Voorkempen werden alle wilde plannen omgezet in de realiteit. Onze kinderen zien genieten van de uitnodigende buitenruimte is de kers op de taart van dit traject.”

Begeleiding

Het Regionaal Landschap begeleidt op dit moment 11 scholen in de provincie Antwerpen. “We begeleiden eigenlijk al tien jaar scholen, maar voor dit specifieke project gaat het om 11 scholen die we van A tot Z begeleiden”, zegt Sara Vanhees. “We merken zeer veel interesse van de scholen en zijn dan ook blij dat de provincie over de brug komt met financiële middelen. Een ontharde en groene speelplaats biedt toch heel wat voordelen. Na een speeltijd in het groen is er veel minder les, buitenlessen zijn ook veel meer mogelijk en zetten aan tot onderzoekend leren. Maar de groene speelplaatsen zijn uiteraard ook beter voor het klimaat.”

