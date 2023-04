Kinderen leren op drie uur tijd fietsen op twee wielen tijdens initiatie in Stabroek

Dankzij stralend weer beleeft jeugd aangename Buiten­speel­dag in Schoten

Het Huis van het Kind heeft woensdag een toffe Buitenspeeldag georganiseerd in het Gelmelenpark in Schoten. Daar konden kinderen en jongeren onder meer gratis spelletjes of (sport)materialen ontlenen. Ze konden ook gewoon komen ravotten in de speeltuin. Het stralend weer zorgde voor een extra fijne editie.