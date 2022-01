Kim (39) na kwarteeuw herenigd met pony Hummeltje: “Fijn om hem na al die tijd nog eens te mogen strelen”

ANTWERPEN Wie verzamelt meeste punten op ‘Hitta’? District stelt nieuwe route- en bewegings­app voor

Inwoners meer laten bewegen, dicht bij huis. Dat is de missie van de nieuwe route- en beweegapp ‘Hitta’ van het district Antwerpen. In de app bevinden zich momenteel vijftien routes om te lopen, wandelen, fietsen of skaten. Deelnemers kunnen punten verdienen tijdens de routes en strijden in een klassement.

