Jongeren kunnen zich tijdens paasvakantie uitleven op sportkamp

Padel staat iedere dag op het programma. De racketsport wordt dagelijks aangevuld met karate of een andere sport. Het sportkamp start op maandag 4 april om 9.30 uur aan het sportcentrum op de Sportweg 1 in Stabroek en eindigt op vrijdag 8 april om 16 uur. Het sporten begint steeds om 9.30 uur en duurt tot en met 16 uur. Indien gewenst is er vooropvang vanaf 8 uur en naopvang tot en met 17 uur voorzien.

De prijs bedraagt 75 euro voor het eerste kind en 65 euro voor het tweede en volgende kinderen per gezin. Ook het kansentarief van de UiTPAS is geldig. Het eerste kind betaalt 15 euro, het tweede en de volgende kinderen per gezin 13 euro. Kom in sportkledij (met naam getekend). Breng minimum twee drankjes of stukken fruit mee voor de twee pauzes en boterhammen voor de middagpauze. Padelrackets zijn ter plaatse beschikbaar.

Een plekje reserveren via www.stabroek.be/in-de-vakantie. Meer informatie via de sportdienst op het nummer 03 210 11 70 of sportdienst@stabroek.be. Indien voor- of naopvang gewenst mail je naar reservaties@stabroek.be.