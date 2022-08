Infoavond van Ferm Kinderopvang

Zoek jij nog een geschikte buitenschoolse opvang voor je kroost in Stabroek? Bij de Rakkertjes of Sloebertjes zijn je kids in goede handen. Voor ouders die nog met vragen zitten organiseert Ferm Kinderopvang op dinsdag 30 augustus om 19.30 een infoavond in de Gemeentelijke Basisschool De Rekke, Kerkstraat in Hoevenen. Voor meer informatie kan je mailen naar bko.stabroek@samenferm.be.