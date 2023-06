In deze school kweken ze... duivenmelkers: “De leerlingen voelen ongetwijfeld de passie voor deze mooie sport”

Tram 1 éénmalig gekleed in kleurrijke bloemen en hangplan­ten: “Om groen in het district te promoten”

Vandaag reed er éénmalig een unieke tram door Antwerpen. De tram op tramlijn 1 is binnenin volledig ingekleed met 35 lopende meter groen. District Antwerpen wilde passagiers zo opnieuw laten kennismaken met ‘Buurt in Bloei’, het budget dat het vrijmaakt om groenprojecten in het district te ondersteunen.