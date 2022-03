Hulpinitiatief laadt vijfde vrachtwagen voor Oekraïne: “Door samen te werken bereik je veel meer”

Stabroek/Kalmthout/Wuustwezel/EssenHet grootschalig hulpinitiatief voor Oekraïne in Wuustwezel, Essen, Kalmthout en Stabroek draait op volle toeren. De vijfde vrachtwagen werd donderdag vol goederen geladen in de loods van Cuba Natie langs de Abtsdreef in Stabroek. Al het materiaal gaat naar de lokale bevolking in Oekraïne.

Een hele ploeg trekt aan de kar van de solidariteitsactie. De dag nadat het conflict uitbrak, kreeg Chris Delcroix van DBT Logistics uit Nieuwmoer (Kalmthout) een telefoontje van de Oekraïense vrachtwagenchauffeur Bohdan Hlushko, die tweedehandsvoertuigen koopt van het bedrijf voor transport en logistiek. Hij wist niet wat doen. Daarom besloot Chris zijn parking gratis ter beschikking te stellen aan Oekraïense truckers, die daar hun vrachtwagens kwijtkunnen en naar hun thuisland kunnen terugkeren.

Shelters voor vluchtelingen

Met Chris nam Kristof Van Deyck uit Essen al snel contact op. De man met een Oekraïense echtgenote kwam met het voorstel nog meer te doen. Al snel werd met steun van de gemeente ‘Essen helpt Oekraïne’ opgestart. De gemeente Kalmthout sloot zich aan, waarna ook ‘Kalmthout helpt Oekraïne’ ontsproot. Er werden goederen en giften voor Oekraïne ingezameld. Ook Wuustwezel pikte haar wagonnetje aan.

Quote De coördina­tie ligt volledig in onze handen. Zo weten we dat alles juist terecht­komt Chris Delcroix en Kristof Van Deyck

Een andere drijvende kracht is Tom Van Goey uit Stabroek, die samen met dorpsgenoot Wim De Schutter in Oekraïne het graanbedrijf Granex Cherkasy runt, maar door de oorlog moest vluchten. Dankzij zijn inbreng werd de loods van Cuba Natie de logistieke hub voor de goederen. De gemeente Stabroek zette daarop ook haar schouders eronder. Ook Patrick Bellinck van Oradea is betrokken. De vzw uit Lier onderhoudt al sinds 2012 een samenwerking met een universiteit in West-Oekraïne. “Daar passeren momenteel heel veel vluchtelingen. De universiteit vroeg onze hulp om shelters voor hen te kunnen oprichten. Maar krijg bedden maar eens ginder. Toen ik op de hoogte raakte van dit initiatief, heb ik me erbij aangesloten.” Zelfs uit Vlaams Brabant komt er steun voor de actie, want ook Gino De Roover van de kinderboerderij Watermanshoeve uit Tielt-Wingene schaart zich erachter.

Tot in het binnenland

Al die gebundelde krachten hebben al vier volle vrachtwagens naar Bolekhiv en Cherkassy gebracht. “Bohdan en andere Oekraïense truckers rijden. Het voordeel is dat zij ervaring hebben en er ook hun weg kennen. Zij brengen het materiaal niet naar de grens, maar tot bij de bevolking in Oekraïne zelf. De coördinatie ligt volledig in onze handen. Zo weten we dat alles juist terechtkomt. Ook al hebben de Oekraïense vrachtwagenchauffeurs de nodige papieren, toch bestaat het gevaar dat ze niet over de grens richting Europa geraken, al hebben we daar gelukkig nog geen problemen mee gehad”, vertellen Tom en Kristof.

41.000 euro

De vijfde vrachtwagen gevuld met onder meer voedsel, medicijnen en slaapgerei zou donderdagavond nog vertrekken. Nummer zes wordt vrijdagmorgen geladen om vervolgens naar Drohobych te rijden, waar de universiteit gevestigd is, waarmee Oradea samenwerkt. Een zevende oplegger volgt weldra. “Op heel korte tijd hebben we al veel kunnen realiseren. Door samen te werken bereik je ook meer dan dat we allemaal zelf met een camionette naar de grens zouden rijden”, klinkt het bij Tom en Kristof. “Al 41.000 euro is ingezameld. Daar kunnen we palletgoed mee kopen. De eendracht voor Oekraïne in de streek is zo groot. Iedereen voelt zich betrokken.”

Nog minstens twee weken blijft de inzameling doorgaan. Momenteel is er nog nood aan voeding, medisch materiaal en slaapgerief. Dat kan je binnenbrengen bij Cuba Natie in Stabroek. Ook donaties zijn welkom. Meer informatie via www.essenhelptoekraine.be.

Volledig scherm De vijfde vrachtwagen werd donderdag geladen © emz

Volledig scherm Hulpgoederen in de loods van Cuba Natie © emz

Volledig scherm Confituur en chocopasta voor Oekraïne © emz