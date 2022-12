Grote ruilbeurs voor verzamelaars in Stabroek

Schoten Wandelbro­chu­re met tien routes toeganke­lijk voor rolstoelen in fris jasje gestoken

De lokale Raad voor Personen met een Handicap (RPH) heeft dinsdag samen met het Schotens gemeentebestuur een nieuwe editie van de wandelmap met toegankelijke routes gelanceerd in de oranjerie van Domein Vordenstein. De brochure telt tien tochten. “We willen iedereen - ook wie met een kinderwagen op pad gaat, moeilijk te been is of in een rolstoel zit - een aangename uitstap bieden in onze groene gemeente”, aldus RPH-voorzitter Rik Lavrysen.

