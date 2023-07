Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Stabroek vandaag

DRUGSBARON­NEN. Ooit 40 dagen ontvoerd en de das omgedaan door Sky ECC: dit is ‘El Magico’, de jongere broer van drugsbaas Othman

Net op de dag dat de vermoorde Firdaous (11) in Marokko werd begraven, werd haar oom Younes ‘El Magico’ El B. in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar cel voor de invoer van cocaïne. De jongste van de Antwerps-Marokkaanse familie uit Borgerhout moet daarmee niet onderdoen voor zijn grote broer Othman, die ‘bekendheid’ geniet als drugsbaron in Dubai. Een grote broer die hij wel dankbaar mag zijn. Zonder hem had het drugsmilieu ‘El Magico’ enkele jaren geleden al zuur kunnen opbreken.