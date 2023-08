33 gloednieu­we units op komst voor bedrijven­park langs Abtsdreef in Stabroek

Een nieuw bedrijvenpark ontplooit zich langs de Abtsdreef in Stabroek, waar voorheen het ‘patattenkot’ en Cubanatie te vinden was. Enkele maanden geleden werden al 21 units opgeleverd. Daar komen er nog 33 bij. Daarin zullen ondernemers in de zomer van volgend jaar hun intrek kunnen nemen.