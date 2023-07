Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Stabroek vandaag

INTERVIEW. Geert van Praet, kersvers voorzitter van Antwerp Pride: “Alle politieke partijen op één wagen... Zou dat geen mooi symbool zijn?”

“Ik zei tegen mezelf: ‘gij stom kieken, je krijgt de kans om dit te doen, grijp ze dan ook’.” Voor de eerste keer in zestien jaar leidt niet Bart Abeel, maar wel Geert van Praet de Antwerp Pride – het meest inclusieve feest van de Koekenstad – in goede banen. Hij heeft het met ons over discriminatie – ook buiten de lgbtqia+-gemeenschap, de heisa rond Queer Iftar en wat we van de parade zelf mogen verwachten.