Gemeentebestuur geeft startschot voor bouw van ontmoetingscentrum en seniorenflats

Er beweegt wat langs de August Huybrechtslaan, die vernoemd is naar de laatste burgemeester van Hoevenen. De veertien eengezinswoningen van het project Schoem zijn al gerealiseerd en allemaal verkocht. Aan de bouw van de vier urban villa’s met in totaal zesenveertig wooneenheden is men volop bezig. Ook die gaan als zoete broodjes over de toonbank volgens het lokaal gemeentebestuur, die voor de ontwikkeling van de verkaveling samenwerkt met IGEAN.

Bibliotheek, kinderopvang en dienstencentrum

Al is dat niet alles. Zopas is gestart aan de bouw van een spiksplinternieuw ontmoetingscentrum. Daarin komen onder meer een sociale kruidenier, een kinderopvang, een bibliotheek en een dienstencentrum met cafetaria, biljarttafels en terras. Al mogen ook de inwoners bepalen wat er daarnaast nog zou moeten terug te vinden zijn. Er is een bevraging gelanceerd op de gemeentelijke website.

Voor de gecreëerde werkgelegenheid in het ontmoetingscentrum doet het bestuur ook een beroep op Selab, het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat kansarmen aan het werk probeert te krijgen. “Er zijn hier mogelijkheden voor wie moeilijk op de arbeidsmarkt geraakt. We kunnen hen laten ontdekken of ze liever in de sociale kruidenier, de bib of de seniorenlokalen staan. Ze kunnen ze zich verder ontwikkelen. Zo vinden ze hopelijk op termijn makkelijker ander werk of kunnen we hen zelf in dienst nemen bij de gemeente”, aldus Herman Jongenelen (CD&V), schepen voor Sociale Zaken.

Het dienstencentrum zou alvast kunnen verraden dat bovenop het ontmoetingscentrum dertig seniorenflats komen, die beheerd zullen worden door huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Zorginstelling OLO-Rotonde zal zich ontfermen over de zes zorgappartementen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zo zal het ontmoetingscentrum met erbovenop seniorenflats en zorgappartementen op de verkaveling Schoem in Hoevenen eruit zien © Jef Van Oevelen

Parktuin van 1.500 vierkante meter

Een daktuin, een gemeenschappelijke buitenstraat en verbredingen met ontmoetingsruimtes bevorderen het sociaal contact tussen alle bewoners. Al kunnen ze elkaar ook treffen in de publieke parktuin van 1.500 vierkante meter, die komt als groene buffer tussen het ontmoetingscentrum en de urban villa’s. “Het PITO zal zorgen voor de beplanting. Er komen ook toestellen waar je aan fitness en yoga kan doen. Achter de urban villa’s komt een pad richting de polder. We proberen te ontsluiten via het Liefkenspad”, zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). “Tegen het einde van 2023 zou aannemer Van Roey (uit Rijkevorsel, red.) het ontmoetingscentrum met de flats afgewerkt moeten hebben. Het prijskaartje daarvoor bedraagt 10,6 miljoen.”

Volledig scherm Schepenen Sarah Demartelaere (links) en Liesbeth Bardyn (rechts) namen plaats in de kraan © emz