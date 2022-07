Gemeente draagt buitenschoolse opvang over aan Ferm Kinderopvang

Voor de gemeente was geschikt personeel vinden voor de buitenschoolse kinderopvang alsmaar moeilijker. Daarnaast is het voor een kleinschalige gemeentelijke opvang onmogelijk om voldoende kwalitatief hoogstaande professionele pedagogische omkadering te bieden aan het team van kinderbegeleiders. De nieuwe regelgeving benadrukt dat de gemeentebesturen in eerste instantie de regie van buitenschoolse opvang en activiteiten in handen nemen zonder daarom de opvang ook steeds zelf te organiseren.

Er werd gekozen voor een overdracht aan Ferm Kinderopvang vzw, die reeds jarenlang in vele Vlaamse gemeenten buitenschoolse kinderopvang organiseert. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De gemeente verstrekt een werkingstoelage aan Ferm Kinderopvang vzw. Het personeel blijft. De impact van de overgang voor kinderen, ouders, scholen en begeleiding is zo min mogelijk. De inschrijvingen voor de zomervakantie blijven behouden. Ook de openingsdagen, openingsuren, tarieven en werkwijze blijven voor de zomervakantie ongewijzigd.

Ander inschrijfplatform

Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt de Stabroekse BKO verder geïntegreerd in het grotere Ferm-netwerk. Dan gaat het nieuw huishoudelijk reglement van kracht. Inschrijven gebeurt via ‘Koala’. De tarieven zullen vanaf 1 september aangepast worden tot de ouderbijdragen die de vzw ook in andere gemeenten hanteert. Er zal een administratiebijdrage van twintig euro (of tien euro mits sociaal tarief) per gezin aangerekend worden. De kosten voor het tussendoortje blijft de gemeente voor zijn rekening nemen.

Alle ouders die gebruikmaken van de buitenschoolse kinderopvang krijgen in de loop van de zomervakantie van Ferm alle nodige info over die wijzingen.

