Garagebox brandt uit in Wilgenlaan: mogelijk veroorzaakt door kortsluiting

Antwerpen Weeskinde­ren in Antwerpen door de jaren heen: “Op een bepaald moment werden ze zelfs als entertain­ment gebruikt”

Wist je dat er vorige eeuw fanfarestoeten van weeskinderen door Antwerpen liepen? En dat een V-bom in de Tweede Wereldoorlog op het jongensweeshuis in de Durletstraat het leven aan een tiental wezen kostte? Een vergeten stuk in de geschiedenis, vond Dirk Luyten (69), en dus gaf hij al de wezen uit onze collectieve geschiedenis een stem in de vorm van een boek: “Het is niet omdat er nu nog nauwelijks vondelingen bestaan, dat de problemen in de jeugdzorg opgelost zijn.”

26 januari