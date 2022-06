Feestcomité 775 jaar Hoevenen zoekt helpende handen

Mechelen Inbreker vangt bot bij jeugdlo­kaal

Een of meerdere inbrekers hebben proberen in te breken in het Liberthuis, het nieuwe jeugdlokaal van Chiro Libertus in de Hazeldonkstraat in Mechelen. Er werd geprobeerd om de toegangsdeuren te forceren en – uit frustratie omdat dit niet lukte? - werd een raam half kapot gegooid. Ook in de Beukstraat kwam een ongewenste indringer van een kale reis thuis. Hij beschadigde een garagepoort, maar geraakte niet binnen.

31 mei