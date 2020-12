EXCLUSIEF. De eerste foto’s van hereniging Selena (23) met katje Lee: “Als hij komt knuffelen, lijkt het alsof ik nog droom”

StabroekHet is eindelijk zover: katje Lee is teruggekeerd uit Peru. Baasje Selena Ali (23) uit Stabroek kon haar knuffelbeer dinsdagavond in de armen sluiten. Een mooier kerstcadeau dan ze ooit had durven dromen. “De hele nacht heeft hij in mijn armen gelegen”, lacht ze.