Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Kapellen Ilse kreeg op haar vijftigste diagnose van parkinson: “Onzekere toekomst, maar ik kruip niet weg in een hoekje”

Maar liefst veertigduizend Belgen lijden aan de ziekte van Parkinson, waarvan vijftien procent jonger dan vijfenveertig jaar. Naar verwachting gaat het aantal patiënten met de neurodegeneratieve aandoening tegen 2040 verdriedubbelen. En toch staat het in ons land maar op nummer negen in het lijstje van meest gevreesde aandoeningen. Ilse Verheyen (55) uit Kapellen getuigt op Wereld Parkinson Dag over de ziekte. De strijdvaardige vrouw gaat in mei dertig kilometer wandelen in het barre noorden van Noorwegen ten voordele van de vzw Stop Parkinson.

11 april