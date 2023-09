Eerste aflevering van ‘Jachtseizoen’ start in Stabroek: “Fort en omgeving mooi in de kijker gezet”

Spoed ZNA Cadix gaat vrijdag al open

ZNA opent in de loop van vrijdag 8 september de spoed in het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix. Dat is tien dagen vroeger dan gepland. De voorbereiding is in volle gang, het exacte openingsuur volgt later. De beslissing komt er na de elektriciteitsproblemen waarmee ZNA Stuivenberg sinds woensdagochtend kampt.