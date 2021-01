Drie vrachtwagens en auto botsen op A12 in Stabroek: politie roept op omgeving te vermijden

Rond iets voor twee uur vanmiddag kwam het bericht binnen dat er een stevig verkeersongeval had plaatsgevonden op de A12 in de omgeving van Stabroek. Ter hoogte van Hoevenen is de snelweg volledig versperd in de richting van Bergen-op-Zoom nadat drie vrachtwagens en een auto tegen elkaar geknald zijn. Richting Antwerpen staat er bovendien een kijkfile.

Over de oorzaak van het ongeval en mogelijke gewonden is nog niets bekend. De hulpdiensten zijn momenteel nog bezig om de situatie onder controle te krijgen. Ook is er ondertussen een tweede ongeval gemeld in de Frans Tijsmanstunnel. Daar zijn twee rijstroken versperd in de richting van Antwerpen. Het is dus heel druk op de snelweg, ook op invalshwegen zoals de Noorderlaan. Vermijd de omgeving als u kunt of stel indien mogelijk uw verplaatsing uit.