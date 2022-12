Deelfietsen en deelwagens verschijnen in Stabroeks straatbeeld

StabroekDe elektrische deelfietsen in opvallende oranje kleur van Donkey Republic zijn ook opgedoken in de gemeente Stabroek. Daarnaast staan sinds maandag de rode deelwagens van Poppy ter beschikking in deelgemeente Hoevenen.

De e-bikes kan je voorlopig op drie plaatsen in Stabroek oppikken of achterlaten: de park-and-ride in Stabroek, het kruispunt Grote Molenweg-‘s Hertogendijk-Hoge Weg in Stabroek en het Frans Oomsplein in Hoevenen. Er komt ook nog een hub in het Stabroeks dorpshart. Later wordt het netwerk uitgebreid met de Krekelberg en Putte. Iedere halte zou ongeveer voorzien zijn van zes à zeven fietsen, die elk een eigen naam hebben. Zo zijn Charles, Dora, Kate, King Kong en Messi alvast in Stabroek te vinden. Je kan daar ook vlot mee naar Kapellen, Ekeren, het polderdistrict en de stad Antwerpen rijden om de fietsen vervolgens daar in een hub te droppen.

De elektrische fietsen van Donkey Republic zijn al ongeveer twee weken te vinden in Stabroek

Een Donkey Republic-fiets huren is eenvoudig. Je gaat naar een ophaallocatie, ontgrendelt daar één of meerdere fietsen met de Donkey Republic-applicatie en gaat op weg. Na de rit laat je je fiets achter op een drop-off zone. Een rit kost 3 euro voor 30 minuten. Je kan ook lidmaatschap voor een maand aanvragen, waarbij je 40 trips kan maken voor 72 euro. Met een jaarabonnement kan je 400 trips doen voor 600 euro.

39 cent/minuut

De gemeente beperkt zich niet tot deelfietsen, want sinds maandag 19 december zijn er ook deelwagens neergestreken. Aanbieder Poppy heeft voorlopig voor vier rode exemplaren gezorgd in Hoevenen, waar je de auto kan ophalen en in een afgebakende zone kan achterlaten. Je kan met de wagen ook doorrijden naar andere Poppy-zones zoals Kapellen, Ekeren, stad Antwerpen, Mechelen, Gent, Brussel... en die daar parkeren. De gemeente denkt ook al na over een Poppy-zone in Stabroek.

Na één euro ontgrendelkost betaal je voor een Poppy 39 cent per minuut. Als je even halthoudt, loopt de teller door aan 30 cent per minuut. Je kan de wagen ook voor 2 uur (30 euro), één dag (75 euro), twee dagen (140 euro) of drie dagen (175 euro) huren. “Onze gemeente telde vorig jaar al meer dan 130 Poppy-gebruikers. Door de hoge kosten doen heel wat gezinnen één wagen weg. Als ze dan toch nog die extra auto nodig hebben, kunnen ze een beroep op een Poppy doen. In combinatie met de deelfietsen zijn wij als gemeente sterk aan het inzetten op deelmobiliteit, waarvoor we binnenkort nog extra campagne zullen voeren”, vertelt mobiliteitsschepen Sarah Demartelaere (N-VA).

Een Poppy aan het sociaal huis in Hoevenen

Ook op het Frans Oomsplein in Hoevenen staan de e-bikes van Donkey Republic

