Damesduo gidst tocht langs herkenbare levensmomenten via Franse chansons

Het optreden georganiseerd door de cultuurraad en cultuurdienst van de gemeente Stabroek gaat door op zondag 26 februari. De deuren openen om 13.30 uur. l’Essentiel start een half uur nadien in Zaal Moorland op de Sportweg 2 in Stabroek. De prijs bedraagt 15 euro in voorverkoop of 17 euro aan de kassa. Studenten, zestigplussers en mensen met een beperking in bezit van een EDC-kaart krijgen twee euro korting. Het kansentarief van de UiTPAS is op deze activiteit geldig. Je kan er ook punten mee sparen. Plaatsen reserveren kan door te mailen naar reservaties@stabroek.be. Meer informatie via 03 210 11 75 of 0499 80 89 11.