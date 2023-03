Buiten fitnessen kan voortaan op toestellen aan Stabroeks sportcentrum

De infrastructuur kwam tot stand in samenspraak met lokale sportclubs. Iedereen mag er te allen tijde gebruik van maken, tenzij de piste verhuurd is, want dan heeft de huurder recht op exclusief gebruik van deze toestellen. Daarop kan je oefeningen van het type ‘calisthenics’ uitvoeren. Bij die krachttraining is de enige weerstand je lichaamsgewicht. Het is dus de bedoeling dat je jezelf duwt, optrekt of hangt aan de horizontale en verticale stangen. Door erop te trainen kan je je kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en flexibiliteit verbeteren voor een complete workout.