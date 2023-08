Chauffeur blijkt té dronken om ademtest af te leggen

De Antwerpse politie heeft woensdag tijdens een verkeersactie een vrouw tegengehouden die behoorlijk dronken achter het stuur was gekropen. De vrouw was zelfs zo erg in de wind dat het onmogelijk bleek om een eenvoudige ademtest af te leggen. Haar dronkenschap werd uiteindelijk vastgesteld door een bloedproef bij een arts.