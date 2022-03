Begrafenisondernemer opent grootste uitvaartaula in de regio: “Comfort en nabijheid zijn zo belangrijk als je met verlies wordt geconfronteerd”

StabroekRustpunt Begrafenissen heeft dit weekend haar nieuwe ceremonieruimte officieel geopend. Met een capaciteit tot 450 personen gaat het om de grootste uitvaartaula in de regio. “Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van de families uit de polder”, zegt zaakvoerder Gert Verhaert.

Gert Verhaert is trots op zijn nieuwe rouwcentrum aan de Hoge Weg. Met een ruime parking, een afzonderlijke koffietafelruimte en een gloednieuwe ceremonieruimte met tuinzicht en is alles er voor handen om nabestaanden een passende uitvaart te kunnen aanbieden. Vooral dat laatste betekent een flinke aanwinst voor Rustpunt Begrafenissen. De ceremonieruimte biedt plaats aan ruim 250 personen en kan zelfs nog worden uitgebreid naar een capaciteit van 450 mensen. Daarmee is het veruit de grootste aula in de ruime regio.

Schoonselhof

“Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van de families uit de polderregio”, zegt Gert Verhaert. “Tot nu toe vonden de burgerlijke plechtigheden hier plaats in een kleinere aula. Die blijft bestaan, maar zal voortaan vooral gebruikt worden voor familieleden die in zeer intieme kring afscheid willen nemen. Voor een grote burgerlijke dienst moest je voordien al naar aula Chrysant aan het Schoonselhof in Wilrijk. Terwijl nabijheid net zo belangrijk is, zeker in tijden waarin mensen met verlies te maken hebben. Mensen willen afscheid kunnen nemen van hun dierbaren in de eigen streek, zonder uit te moeten wijken naar de stad. Die mogelijkheid kunnen wij nu aanbieden.”

De nieuwe aula.

‘Rouwarbeid’

Meer dan ooit staat comfort centraal in het uitvaartcentrum. Dat de aula is uitgerust met hoogstaande audiovisuele apparatuur en comfortabele zitplaatsen, is geen toeval. Dat de koffietafelruimte - met plaats tot 100 mensen - zich vlak naast de aula bevindt, zodat mensen zich niet meer moeten verplaatsen, is dat evenmin. Aan alles is gedacht. “We merken bij de families die we begeleiden dat een rouwproces veel vraagt. Expert Manu Keirse gebruikt zelf het woord ‘rouwarbeid’. Dat zegt genoeg. Ik zie het dan ook als onze taak om zo veel mogelijk verzachting en warmte te brengen en daar hoort ook een mate van comfort bij. Dat zijn heel normale dingen, maar die wel een wereld van verschil maken”, aldus Verhaert.

Jelle Cleymans

De opening van de aula ging dit weekend gepaard met heel wat luister. Vrijdagavond kwam klinisch psycholoog Manu Keirse een lezing geven over rouwverwerking. Zaterdag werd er een zogenaamd ‘hartenmarktje’ ingericht met infostands van diensten voor mensen die met verlies en rouw te maken hebben. ‘s Avonds kwam Jelle Cleymans er zijn solovoorstelling ‘Alleen in het ruime sop’ spelen, over het proces van loslaten en weer terugvinden. Tussendoor kwamen ook nog burgemeester Rik Frans (N-VA) en Alex de Kind, directeur van het centrum voor palliatieve zorg Coda, een woordje plaatsen.

Gert Verhaert van Rustpunt Begrafenissen.

Het vernieuwde Rustpunt Begrafenissen.