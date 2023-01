Altijd al gedroomd van gesigneerd truitje van Pelé of Maradona? Veilinghuis verkoopt twee shirts

Cristiano Ronaldo of Lionel Messi? Fans blijven verdeeld over wie nu de allerbeste is. Al kende de voetbalgeschiedenis nog vele grootheden. Terwijl Messi in 2022 de wereldbeker de lucht instak, deed zijn landgenoot Diego Maradona dat in 1986. Die laatste overleed op 60-jarige leeftijd in november 2020. En onlangs nog moesten we afscheid nemen van Braziliaanse legende Pelé. Op 82-jarige leeftijd bezweek hij einde december 2022 aan de gevolgen van darmkanker. Hij won drie keer de wereldbeker.

12.000 euro waard

Beide Zuid-Amerikanen zullen ongetwijfeld voortleven in vele voetbalharten. En wie nog op zoek is naar een truitje van hen, kan zijn slag slaan op de Greatest Off All Times-veiling van HammerTime: ‘Who is the G.O.A.T.: Pelé vs Maradona’. Een gesigneerd truitje van zowel de Argentijn als de Braziliaan worden per opbod verkocht. “Het zijn geen gedrukte exemplaren, maar echte truitjes van de nationale ploeg. De grootheden zelve hebben ze gesigneerd. Beide shirts hebben een certificaat van authenticiteit voorzien van bijbehorende codes en stempels. Naar schatting zijn ze elk 12.000 euro waard”, vertelt Steven Teughels van HammerTime.

De veiling is dinsdag geopend. De startprijs voor elk van beide truitjes bedraagt 2.500 euro. Bieden kan nog tot en met 31 januari via de website van HammerTime. De truitjes gaan bezichtigen bij HammerTime op de Pauwelsdreef 23 in Hoevenen (Stabroek) kan op 30 januari tussen 12 en 13 uur.

