Afrit van A12 naar Smalleweg wordt verlengd

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat dit jaar samen met Lantis en De Werkvennootschap 46 grote werkzaamheden uitvoeren op snelwegen, waaronder heel wat ingrepen aan bruggen en tunnels . Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) zondagochtend bekendgemaakt. Eén van die projecten is het verlengen van de afrit van de A12 (Havenweg) naar de Smalleweg in het Antwerps havengebied aan de overzijde van Stabroeks dorp Hoevenen.

Dat is nodig, want tussen de A12 en de Smalleweg ligt een opslagplaats voor zand. Die voorraad gaat de Port of Antwerp-Bruges dit jaar intensiever gebruiken voor grote infrastructuurprojecten. Daarbij doet de A12 dienst als aanleverroute. De afrit wordt verlengd zodat het vrachtverkeer komende van de snelweg meer ruimte heeft om in alle veiligheid af te remmen en vervolgens op een comfortabele manier haar bocht kan nemen.

Omleiding

De verlenging staat gepland tijdens het weekend van vrijdagavond 4 augustus tot en met maandagochtend 7 augustus en van vrijdagavond 11 augustus tot en met maandagochtend 14 augustus, telkens van 20 uur tot 5 uur. De afrit Smalleweg zal doorlopend afgesloten zijn van vrijdag 4 augustus tot en met maandag 14 augustus. Dat is dus inclusief de periode tussen de twee werkweekends. De omleiding gebeurt via de R2 afrit 13 Noorderlaan, N180, Moerstraat, Rode Weel en Poldervlietweg. Tijdens de weekends wordt de rechterrijstrook op de A12 richting Antwerpen eveneens ingenomen. Het verkeer passeert de werfzone versmald via de linkerrijstrook. De hinder zal naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven. Tijdens de werken geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur op de A12. Wanneer er geen werkzaamheden zijn, maar de afrit afgesloten blijft, is 90 kilometer per uur de maximumsnelheid.