14 leerlingen mogen voormiddag meedraaien in Albert Heijn: “De klanten helpen is leuk”

StabroekHet was een bijzonder zicht in de Albert Heijn op het Picoloplein in Stabroek afgelopen donderdagvoormiddag. Erg jonge medewerkers bemanden de kassa, vulden de rekken en waren in de weer aan de bakkerij. Het was geen kinderarbeid, want de veertien leerlingen uit 5A van GO!Basisschool De Stappe in Stabroek kwamen een talentenstage afleggen. “Via de microfoon afroepen vind ik het plezantst”, glundert Gilfayo (12), terwijl hij de dozen cornflakes aanvult.

De talentenstage is een initiatief voor de basisschool van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen). “Het doel is dat de leerlingen zo ontdekken waar hun talenten liggen”, vertelt leerkracht Fanny Janssens. “We hebben in de klas een aantal lesjes erover gehad. Ze maakten een sollicitatiebrief, waarop ze hun sterke en minder sterke punten aanduidden. Op basis daarvan heeft Albert Heijn, waar ze een halve dag mochten gaan meedraaien, een werkverdeling in twee shiften gemaakt.”

Alle leerlingen kregen een droomcoach toegewezen. Aan de bakkerij waren de kinderen mee de stokbroden in zakjes aan het steken. De groenten en fruit aanvullen nemen Joaquin (10) en Femke (11) voor hun rekening. Aan kiwi’s geen gebrek meer. “In een supermarkt werken is echt heel fijn. Of het zwaar is? Voor ons valt het wel mee. Misschien willen we het later wel als echte job gaan doen. Vooral de klanten helpen is leuk”, zeggen ze.

Toekomstige werknemers

Aan de kassa is het wat langer wachten dan gewoonlijk, maar vooral de oudere klanten fleuren op als ze de jonge arbeidskrachten aan het werk zien. De droomcoach bekijkt tijdens de stage of de zelf aangegeven kwaliteiten en talenten al dan niet kloppen. In de klas maken de kinderen nog een evaluatie in functie van een eventuele studiekeuze.

Voor Brahim Boudra, assistent-manager van Albert Heijn in Stabroek, zijn de leerlingen met verve geslaagd. “Het zijn heel slimme kinderen. Een jongen van amper tien jaar was meteen weg met onze handterminal voor ons voorraadbeheer”, zegt hij onder de indruk. “We bieden de kinderen inzicht in wat wij doen en proberen hen te zo te triggeren later zelf in in de supermarkt te komen werken. Het is immers een opgave vast personeel te vinden. We hopen dan ook dat ze hier binnen een aantal jaren komen solliciteren.”

Ook in de Albert Heijn van Brasschaat, Rijkevorsel en Sint-Niklaas mochten kinderen donderdag hun talenten ontdekken.

Volledig scherm De leerlingen bemanden zelfs de kassa © emz

Volledig scherm Femke en Joaquin helpen de groenten en het fruit aanvullen © emz

Volledig scherm Zelfs de kassa mochten de leerlingen bemannen © emz

Volledig scherm Zelfs de kassa mochten de leerlingen bemannen © emz

Volledig scherm Brahim heeft een jonge mede-assistent-manager © emz

Volledig scherm Meehelpen op de bakkerij © emz