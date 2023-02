1.500 leerlingen uit vijfde en zesde leerjaar maken kennis met secundaire scholen uit regio van Stabroek

De afgevaardigden van de verschillende scholen uit Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Kalmthout, Essen, Ekeren en Antwerpen probeerden de bezoekers te overtuigen naar hun school te komen. Het GITOK (Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Kalmthout) wist het hart te winnen van Bram uit Ekeren. “Hij wil er graag heen omdat zijn papa er ook naar school is geweest. Al twijfel ik persoonlijk nog tussen enkele scholen”, lacht Brams mama. “Het is heel handig dat een hoop scholen hier allemaal tezamen staan. We gaan alles nog eens overlopen thuis. En op school volgt ook nog een onderwijskiezer. Vanaf 27 maart kunnen we onze zoon dan inschrijven via centrale aanmeldingssystemen.”