Nog vier extra coronagevallen bij Charleroi: Carolo’s vragen match tegen Beerschot uit te stellen

Charleroi Mambourg in brand: Charleroi-supporters troepen samen aan het stadion en steken vuurwerk af

15 augustus De 1-0-zege tegen KV Oostende en bijhorende leidersplaats brachten de Charleroi-supporters duidelijk in vervoering. Enkele tientallen supporters vierden dat samen aan het stadion en staken ook vuurwerk af. Ze hielden wel de nodige afstand, maar of deze actie conform de coronamaatregelen is, is nog maar de vraag. De spelers van Charleroi vierden vanop een afstand mee.