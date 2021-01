Miserie bij Charleroi voor de clash met Standard: Carolo’s verloren al vier keer op rij en hebben kopzorgen achterin

Sporting Charleroi Wint Charleroi straks jackpot? Osimhen kan Carolo’s nog recordbe­drag opleveren

14 mei Wint Sporting Charleroi met Victor Osimhen binnenkort dé jackpot? Dat zou best kunnen. De 21-jarige Nigeriaan werd in juli van vorig jaar, na een opvallend seizoen op huurbasis bij de Carolo’s, voor 3,5 miljoen definitief overgenomen van Wolfsburg en in het verlengde daarvan voor circa 12 miljoen (plus bonussen) getransfereerd naar Lille. Eén seizoen Ligue 1, 18 doelpunten en 6 assists later staat de spits bij Tottenham op het verlanglijstje van José Mourinho.