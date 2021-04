Mehdi Bayat maakt de balans op van Charleroi: “Vallen de resultaten tegen, dan moet je als clubbestuurder ingrijpen”

“Tijdens mijn eerste tien jaar in dienst van de club, heb ik geleden onder de voortdurende trainerswissels. Toen ik de club overnam (van zijn oom Abbas Bayat, red.) nam ik me voor stabiliteit na de streven. In Felice Mazzu zag ik zelfs de Alex Ferguson van Charleroi. Bij nader inzien heb ik begrepen dat zoiets niet realiseerbaar is. Vallen de resultaten mee, dan komt er een moment waarop je coach benaderd wordt door grotere clubs. Vallen de resultaten tegen, dan moet je als clubbestuurder ingrijpen.”

Quote In een giftige sfeer kan niemand goed functione­ren. We zijn toe aan een nieuwe dynamiek. Mehdi Bayat

“Toen Karim Belhocine zijn contract voor onbepaalde duur tekende, gingen we uit van een driejarenplan of meer indien affiniteit. Het zijn er, jammer genoeg, slechts twee geworden. Jammer genoeg, want Karim heeft over een periode van 40 wedstrijden alle mogelijke records gebroken. Hij verdient alle respect.”

Maar die sterke lijn kon niet worden aangehouden. “Vanaf oktober liep het echter mis. In zoverre dat hij zowel als ik panikeerden. Reden waarom we halfweg de competitie veel meer transfers realiseerden dan we gewoon zijn. Met de beste bedoelingen, maar in plaats van een meerwaarde te betekenen, heeft de toegenomen concurrentie de rust verstoord. De impact was negatief, de samenhang weg. Karim is zich tot het uiterste blijven inspannen, maar we slaagden er niet meer in de neerwaartse spiraal te doorbreken. Ik heb gisteren een lang en goed gesprek gehad met hem en we zijn allebei tot de conclusie gekomen dat we beter meteen een einde maakten aan de samenwerking. In een giftige sfeer kan niemand goed functioneren. We zijn toe aan een nieuwe dynamiek.”

“Met een propere lei herbeginnen”

“Normaliter blijven de overige leden van de technische staf in dienst, maar het is uiteraard niet uitgesloten dat de nieuwe coach aandringt op vertrouwelingen”, keek Bayat ook al even vooruit. “Wie die nieuwe coach wordt, weet ik nog niet. Er liggen al een hele stapel cv’s op mijn bureau. Zijn profiel heb ik wel al in gedachten. Het moet iemand zijn die toekomstgericht werkt, vertrouwd is met databanken, aandacht besteed aan de eigen jeugd en hij mag zelf ook nog jong zijn. Een Roberto Martinez in wording.”

“Wat de kern betreft, is het de bedoeling terug te grijpen naar het procedé dat de club de voorbije jaren heeft toegelaten gestaag te groeien. We hebben in het verleden al vaak spelers gevonden die bij ons nog onbekend waren, maar zeer snel op het voorplan traden. Waarom zou dat niet opnieuw lukken? De meeste nieuwkomers dit seizoen werden gehuurd met of zonder optie. We hebben dus geen financieel risico gelopen en kunnen, als we dat willen, met een propere lei herbeginnen. Ik ga de komende dagen met alle spelers individueel praten.”

Bayat had het ook even over een heet hangijzer bij de Carolo’s: “Er is veel te doen geweest rond Penneteau die naar de bank werd verwezen. Het contract van Nico loopt af, maar dat betekent niet per se dat het gedaan is. Tenzij mocht blijken dat hij liever stopt.”

UEFA, het stadion en de financiële situatie

Mehdi Bayat sneed nog een paar andere onderwerpen aan. Zoals zijn niet-verkiezing bij UEFA. “Sinds veertig jaar is België niet meer vertegenwoordigd. Daarom heb ik mijn kandidatuur gesteld. Ik ben zeer teleurgesteld dat het niet gelukt is. In de eerste plaats voor de voetbalbond. Ik dank iedereen die zich heeft ingezet om mijn kandidatuur te steunen.” Over het nieuwe stadion: “We beschikken over een budget van 63 miljoen en alles verloopt volgens plan.” En ook over de financiële situatie van de club. “Ondanks de sanitaire omstandigheden, sluiten we af met winst.”

