Jon Flanagan: ooit vaste waarde naast Suárez en Mignolet bij Liverpool, nu de nieuwe flankverdediger van Charleroi

En dat is (of was?) dus niet de minste. Flanagan, momenteel transfervrij, werd opgeleid bij Liverpool, waar hij op zijn 18de debuteerde en in totaal tot 51 wedstrijden in de hoofdmacht (één goal, zes assists) zou komen. Hij was vaste waarde in de ploeg die in het seizoen 2013-2014 net naast de titel greep - de Reds verzamelden 84 punten, Man City pakte de oppergaai met twee eenheden meer. Niet slecht, als je weet dat hij in dat team geflankeerd werd door onder meer Luis Suárez, Steven Gerrard, Philippe Coutinho en andere Simon Mignolets.