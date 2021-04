Hommeles in Charleroi: misnoegde fans dringen Mambourg binnen, aftrap halfuur verlaat

Dilemma voor Charleroi: hoe vermijden dat Ilaimahari­tra en Morioka de start van play-off 1 missen door een gele schorsing?

4 maart Hoe vermijd je dat je speler de start van PO I mist als gevolg van een gele schorsing ? Het is een vraag die Karim Belhocine ongetwijfeld bezighoudt. Ilaimaharitra staat op 8 gele kaarten; Morioka op 4. Charleroi sluit de reguliere competitie af op Gent en thuis tegen KV Kortrijk. Pakt Ilaimaharitra in die twee resterende wedstrijden telkens geel, dan mist hij de eerste twee wedstrijden van play-off 1. Pakt Morioka in de slotmatch tegen KVK geel, dan mist hij de openingsspeeldag van play-off 1. Vermits beide spelers centraal op het middenveld een zeer belangrijke rol vertolken, is het zeer de vraag of de coach van de Carolo’s dat risico zal willen nemen. Ilaimaharitra over dat dilemma: «Ik ben geen bruut, maar met de handrem op spelen, ligt niet in mijn aard. Daar zou de ploeg niet mee gediend zijn. Als de coach het zekere voor het onzekere wil nemen, zal ik mij daarbij neerleggen.»