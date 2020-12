Guillaume Gillet voor het eerst sinds lang nog eens tegen zijn ex-ploeg Anderlecht: “Natuurlijk heb ik die match aangestipt”

De d’Artagnan onder die vier musketiers is de inmiddels 36-jarige Gillet met 264 wedstrijden. Mede door het uitvallen van Ilaimaharitra wegens langdurige schorsing, is Gillet weer helemaal aan de oppervlakte gekomen als verdedigende middenvelder. Harde werker in een leidinggevende rol, die Morioka toelaat vrijer te voetballen.

“Dit is een wedstrijd die ik natuurlijk heb aangestipt”, aldus Gillet. “Het is van mijn periode bij Gent (2006-2008) geleden dat ik tegen Anderlecht heb gespeeld. Ik ben van kleins af aan fan geweest van Anderlecht en blijf de club volgen, maar persoonlijk ken ik daar niemand meer. Alles is veranderd. Zelfs de shirtsponsor is niet meer dezelfde. Wat overblijft is te rangschikken onder nostalgie.”

Volledig scherm Guillaume Gillet in 2015 met het shirt van Anderlecht. © Photo News

Coach Belhocine verwacht een moeilijke opdracht: “De 6 op 6 tegen STVV en Cercle heeft ons gesterkt, maar Anderlecht is een grote club die in het begin van de competitie al goede wedstrijden speelde en die zich nu in een positieve spiraal bevindt.”

In vergelijking met de match van dinsdag op Cercle is Berahino opnieuw inzetbaar, wat nog niet het geval is voor Rezaei.

Volledig scherm © Photo News