Goednieuwsshow in Charleroi: 71ste clean sheet voor Penneteau, opwaardering voor Benchaib

CharleroiLaat hem vriendelijk uit en voor de deur in het slot valt, belt hij al opnieuw aan. Voor de als topper aangekondigde confrontatie met Anderlecht stond bij Charleroi Nicolas Penneteau opnieuw onder de lat. Het interim van Rémy Descamps zal vier wedstrijden hebben geduurd. Ondanks het grote verschil in leeftijd — Penneteau is vijftien jaar ouder dan Descamps — ligt de hiërarchie weer vast. Best zo. De aparte wereld van de keepers is gediend met een vaste rangorde.

Matchwinnaar is Penneteau niet geworden. Daarvoor was Anderlecht té ongevaarlijk. De Corsicaan, die eind februari 40 wordt, hield Nmecha wel van een doelpunt. Dat liet hem toe zijn 71ste clean sheet te realiseren voor Charleroi sinds hij in de zomer van 2014 overkwam van Valenciennes; en maakte het zijn ploeg mogelijk om later met één doelpunt verschil te winnen.

“Mijn verwijzing naar de bank werd voorafgegaan door een goed gesprek met de coaches. Ik had daar geen probleem mee. Ik genoot evenzeer van de zes op zes tegen Sint-Truiden en Cercle. Voor Anderlecht had ik me voorbereid op een wedstrijd met weinig kansen. Dat maakt het extra spannend voor een doelman. Als het nijpt, moet je er staan. Het is me gelukt.”

Naast Penneteau kon Charleroi ook terugvallen op een uitstekende Gillet, al lieten niet alleen de ‘oudjes’ zich gelden. C’est dans les vieux pots que l’on fait la bonne soupe… à condition d’avoir une carotte fraîche. Die verse wortel had tegen Anderlecht een naam: Benchaib.

Vorige dinsdag, op Cercle Brugge, kwam Ken Nkuba (18) voor het eerst aan de aftrap. Tegen Anderlecht was de beurt aan Amine Benchaib (22). Als centrale steun voor Nicholson presteerde de ex-speler van Sporting Lokeren opvallend goed. Guillaume Gillet is lovend: “Amine is snel, balvaardig en beweegt goed tussen de lijnen om aanspeelbaar te zijn. Hij durft en luistert. De directie heeft een goede kaart uit de stapel getrokken.”

In de hiërarchie van de aanvallende middenvelders kan Amine Benchaib opklimmen naar plaats twee. Achter Massimo Bruno van zodra die voldoende matchritme heeft opgedaan om zijn basisplaats opnieuw in te nemen, maar voor Said Berahino.

