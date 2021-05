Edward Still is de nieuwe coach van Charleroi: “Kern verjongen”

Edward Still is de oudere broer van Beerschot-coach Will Still en leerde de kneepjes van het trainersvak onder Ivan Leko. Hij was assistent van de Kroaat bij Club Brugge en Antwerp en video-analist onder z’n hoede bij STVV. In januari volgde hij Leko bij zijn Chinees avontuur, na een halfjaar is het voor de Belgische coach van Engelse afkomst tijd om zijn eigen vleugels uit te slaan. Still volgt Karim Belhocine op bij de Carolo’s.