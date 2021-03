Charleroi nog steeds zonder Morioka tegen STVV, Diagne naar de B-kern

Sporting CharleroiLa nuit n’en finit pas. De Franse versie van ‘Needles and Pins’ zou van toepassing kunnen zijn op Sporting Charleroi. Sinds de jaarwisseling één enkele competitiezege en in totaal een povere 6 op 27.

De meest recente thuisoverwinning dateert van 18 december tegen Anderlecht. Hoog tijd dus om het tij te doen keren. Volgende kans: morgenavond tegen STVV, de ex-club van Jordan Botaka, die zich bij Charleroi in een mum van tijd heeft ingewerkt, maar zijn kunnen nog niet helemaal heeft geëtaleerd.

“De nederlaag in de slotfase tegen Racing Genk is hard aangekomen”, verwijst Karim Belhocine naar vorige vrijdag. “De groep is een paar dagen down geweest. Diep ontgoocheld omdat onze forcing tijdens de tweede helft op niets uitdraaide. We hebben dat gevoel geëvacueerd door hard te trainen in de aanloop naar wat geen gemakkelijke opdracht wordt. Sint-Truiden is dezelfde ploeg niet meer sinds we op Stayen wonnen (1-2). Het is een goed georganiseerd team.”

Charleroi - STVV is een confrontatie tussen twee clubs in puntennood. De Carolo’s moeten zich reppen om bij de eerste acht te eindigen, de Kanaries hebben niet veel overschot meer op de zeventiende en achttiende plaats.

Ryota Morioka is nog steeds out en Cristian Benavente is onzeker als gevolg van een trap die hij gisteren op training incasseerde. Gojko Zajkov komt terug uit blessure, maar zelfs toen hij fit was, speelde de Macedoniër geen minuut.

Voor Jon Flanagan en Modou Diagne is het nu al over and out bij Charleroi. De Brit slaagde er niet in conditioneel in orde te geraken. De Senegalees speelde zijn laatste wedstrijd eind januari op Standard en werd inmiddels naar de B-kern verwezen.

Volledig scherm Modou Diagne schermt de bal af voor Hjulsager van KV Oostende. © Photo News