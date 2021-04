Charleroi neemt afscheid van Karim Belhocine

Belgisch voetbal Losada: “Charleroi zál meedoen voor de titel. Zonder twijfel”

18 september Beerschot speelde al tegen Club Brugge, Standard, Racing Genk en nu Charleroi. Trainer Hernan Losada is zo ideaal geplaatst om de topclubs in te schatten. Vooral blauw-zwart en de Carolo’s maakten voorlopig indruk op de Argentijn. “Charleroi, dat niet voor niets 18 op 18 heeft, en Club Brugge zijn de ploegen die qua collectief het sterkst zijn in België. Dat heb ik ook voor de wedstrijd al gezegd”, aldus Losada na de 3-1-nederlaag op Mambourg. “Of Charleroi kan meedoen voor de titel? Dat zullen ze zeker doen, zonder twijfel.”