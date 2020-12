Charleroi mist zeven spelers tegen Antwerp, maar Belhocine maakt er geen punt van: “Vervangers presteren goed”

De rekening klopt: alleen Club Brugge zal in 2020 al zeker beter hebben gedaan; Racing Genk staat gelijk met Charleroi en kan er dit weekend nog over springen indien het tegen Waasland-Beveren een beter resultaat behaalt dan de Carolo’s op Antwerp. “Ik stel alleen vast dat we dit jaar blijk hebben gegeven van stabiliteit”, vervolgde Karim Belhocine. “Toen de vorige competitie werd stopgezet, stonden we derde en dat is de plaats die ook nu bezetten. Niet slecht voor een club waarvan het budget vierenhalf keer minder is dan Club Brugge. Ook dàt komt van Mehdi (monkelt).”

“We hebben ups and downs gekend, maar wie niet? En je zal mij niet horen klagen over blessures of ziektes. Dat geldt voor alle clubs. Ik blijf daar rustig bij. Allicht omdat ik, ten overstaan van sommige collega’s, het voordeel geniet coach te zijn van een club als Charleroi. Jullie hadden het op een bepaald ogenblik over crisis, maar hoe zwaar dat woord weegt, is afhankelijk van de club, van de context. Ik ben goed geplaatst om de vergelijking te maken. Ik was de laatste coach van Anderlecht zonder Vincent Kompany. Een terugval zoals we die met Charleroi hebben meegemaakt in oktober en november, had ik bij Anderlecht nooit overleefd. Ze zouden mij zeven keer hebben ontslagen (lacht).”

Volledig scherm Karim Belhocine. © BELGA

Op termijn luxeproblemen

Zeven is ook het aantal spelers dat Karim Belhocine mist voor de wedstrijd op de Bosuil: Kaveh Rezaei, Mamadou Fall, Ken Nkuba, Ivan Goranov, Christophe Diandy, John Flanagan en de geschorste Marco Ilaimaharitra. “Het wordt een moeilijke opdracht. Antwerp maakt er geen geheim van hoge verwachtingen te koesteren en heeft daar de middelen voor. En wat onze afwezigen betreft: er blijven bij stilstaan, lost niets op. De vervangers hebben de voorbije weken goed gepresteerd. Duelleren met Antwerp op de Bosuil is een uitstekende kans om hun waarde kracht bij te zetten en mij op termijn luxeproblemen in de schoenen te schuiven. Ik denk niet dat Bruno na zijn geslaagde invalbeurten tegen Kortrijk, Cercle en Anderlecht al klaar is om aan de aftrap te komen. Dus opnieuw met Benchaib in steun van de spits? Amine is goed ingevallen voor Nkuba op Cercle en deed het uitstekend tegen Anderlecht, maar het is niet Bruno of Benchaib. Voor mij blijft Massimo in de eerste plaats een flankspeler.”

