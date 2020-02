Zwitserse gerecht klaagt PSG-eigenaar Al-Khelaïfi en voormalig FIFA-topman Valcke aan wegens corruptie Redactie

20 februari 2020

12u28 0 Voetbal Het Zwitserse gerecht heeft PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi en voormalig FIFA-topman Jérôme Valcke in staat van beschuldiging gesteld wegens corruptie bij de toewijzing van de uitzendrechten van meerdere wereldkampioenschappen voetbal en Confederation Cups.

Het onderzoek werd reeds in maart 2017 opgestart. Al-Khelaïfi wordt ervan beschuldigd enkele ‘voordelen’ te hebben gegeven aan Valcke, zoals het gebruik van een luxueuze eigendom in Sardinië, in ruil voor de uitzendrechten voor de WK’s tussen 2018 en 2030. In de zaak was er aanvankelijk ook sprake van een derde verdachte, wiens identiteit niet bekend is.

Het is niet het enige onderzoek waarin Al-Khelaïfi en Valcke genoemd worden. Valcke, een voormalig secretaris-generaal bij de Wereldvoetbalbond, werd eerder al voor tien jaar geschorst in de nasleep van een groot corruptieschandaal dat de hele FIFA op zijn grondvesten deed daveren. De tien jaar kreeg hij uiteindelijk voor zwendel en vernietiging van bewijsmateriaal. Destijds was hij de rechterhand van toenmalig voorzitter Sepp Blatter.

De 46-jarige Nasser Al-Khelaïfi, naast PSG-voorzitter ook president-directeur van mediabedrijf beIN Media, werd in mei vorig jaar door het Franse gerecht dan weer beschuldigd van actieve corruptie bij de kandidaturen van Doha voor de WK’s atletiek van 2017 en 2019. Onderzoekers namen daarbij eveneens de toewijzing van de Olympische Spelen aan Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2020) onder de loep.

Zo werden er vragen gesteld omtrent twee overschrijvingen voor een totaalbedrag van 3,5 miljoen dollar die in de herfst van 2011 uitgevoerd werden door het bedrijf Oryx Qatar Sports Investment, dat in handen is van Nasser Al-Khelaïfi en zijn broer Khalid. De begunstigde van de overschrijvingen was een sportmarketingbedrijf dat onder leiding staat van Papa Massata Diack, wiens vader Lamine Diack voormalig voorzitter is van de Internationale Atletiekfederatie IAAF en die bovendien heel wat invloed had in het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Destijds was Doha in de running voor de kandidatuur van het WK atletiek 2017 en de laatste overschrijving vond plaats vier dagen voor de stemming. Het WK ging naar Londen, maar uiteindelijk kreeg de Qatarese hoofdstad het WK van later dit jaar toegewezen.

Vader en zoon Diack kwamen al meermaals in aanraking met het gerecht: Lamine wordt in Frankrijk beschuldigd van witwaspraktijken en corruptie, en betrokkenheid bij het tegen betaling toedekken van positieve dopingtests in Rusland. Papa Massata zou eveneens een sleutelrol gespeeld hebben in het corruptiedossier.