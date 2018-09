Zwitserland vervolgt Russen voor cyberaanval op antidopingbureau Redactie

17 september 2018

14u50

Bron: Belga, ANP 0 Justitie in Zwitserland wil twee Russen vervolgen voor het uitvoeren van "een cyberaanval" op het wereldantidopingbureau WADA in Lausanne. Het WADA meldde in 2016 zelf dat bij een cyberinbraak een grote partij medische gegevens van atleten was buitgemaakt.

Het parket in Bern meldt dat de twee mannen die worden verdacht van de cyberaanval op het WADA dezelfden zijn die enkele maanden geleden een diefstal in een laboratorium in Spiez wilden plegen. Vorige week meldde NRC dat de Russen werden opgepakt voordat ze konden inbreken in het laboratorium.

Skripal en Syrische gifaanvallen

De twee Russen zouden in Den Haag zijn ontmaskerd, terwijl ze op weg zouden zijn geweest naar Spiez. Het laboratorium daar doet onder meer onderzoek naar de moordpoging op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Engelse Salisbury. Die was volgens de Britten het werk van Rusland. Ook doet het lab onderzoek naar beschuldigingen van gifgasaanvallen door het Syrische bewind, een bondgenoot van Moskou.